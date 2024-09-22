Збірна Європи повернула собі Кубок Лейвера
У неділю, 22 вересня, відбувся заключний день Кубку Лейвера-2024.
Кубок Лейвера – це міжнародний тенісний чоловічий турнір, що проводиться на закритих кортах між командою Європи та командою Світу (остання складається із гравців неєвропейських країн). Він проходить через 2 тижні після завершення US Open.
Перед початком ігрового дня з рахунком 8:4 лідирувала збірна решти світу, але європейцям вдалося здійснити камбек і звести протистояння до своєї перемоги.
Кубок Лейвера-2024, виставковий турнір
Берлін, Німеччина
Хард
3 день, 22 вересня
Даніїл Медвєдєв (Європа) – Бенджамін Шелтон (світ) 7:6(6), 5:7, 7:10
Александр Звєрєв (Європа) – Френсіс Тіафо (світ) 6(5):7, 7:5, 10:5
Карлос Алькарас (Європа) – Тейлор Фріц (світ) 6:2, 7:5
Карлос Алькарас/Каспер Рууд (Європа) – Бенджамін Шелтон/Френсіс Тіафо (світ) 6:2, 7:6(6)
Відтак Європа перемогла з загальним рахунком 13:11 і вперше за два роки повернула собі Кубок Лейвера. Попередні два розіграші вигравали представники решти світу, а до того була домінація європейців – 4 перемоги поспіль у 2017-2021 роках.