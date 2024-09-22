Збірна Європи повернула собі Кубок Лейвера

У неділю, 22 вересня, відбувся заключний день Кубку Лейвера-2024.

Кубок Лейвера – це міжнародний тенісний чоловічий турнір, що проводиться на закритих кортах між командою Європи та командою Світу (остання складається із гравців неєвропейських країн). Він проходить через 2 тижні після завершення US Open.

Перед початком ігрового дня з рахунком 8:4 лідирувала збірна решти світу, але європейцям вдалося здійснити камбек і звести протистояння до своєї перемоги.

Кубок Лейвера-2024, виставковий турнір

Берлін, Німеччина

Хард

3 день, 22 вересня





Даніїл Медвєдєв (Європа) – Бенджамін Шелтон (світ) 7:6(6), 5:7, 7:10





Александр Звєрєв (Європа) – Френсіс Тіафо (світ) 6(5):7, 7:5, 10:5





Карлос Алькарас (Європа) – Тейлор Фріц (світ) 6:2, 7:5





Карлос Алькарас/Каспер Рууд (Європа) – Бенджамін Шелтон/Френсіс Тіафо (світ) 6:2, 7:6(6)



