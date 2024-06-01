Завацька здобула вольову перемогу над росіянкою у півфіналі турніру в Італії

Українська тенісистка Катаріна Завацька (196) перемогла росіянку Поліну Кудерметову (168) у півфінлі турніру ITF W75 у Брешії (Італія).

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:2.

Попри поразку у першому сеті, українка зуміла перевернути хід гри та здолати "нейтральну" тенісистку.

Завацька зробила один ейс, допустила три подвійні помилки та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.

ITF W75, ґрунт

Брешія, Італія

Призовий фонд — $60,000

Півфінал, 1 червня

Катаріна Завацька (Україна) — Поліна Кудерметова 3:6, 6:4, 6:2

У фіналі турніру Катаріна зустрінеться з американкою Варварою Лепченко (234).

Нагадаємо, у попередньому раунді Завацька пройшла іншу українку Катерину Байндль (167). Нещодавно обидві тенісистки покращили свої позиції в рейтингу WTA.











