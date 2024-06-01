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Українське протистояння: Завацька перемогла Байндль у чвертьфіналі турніру в Італії

Микола Дендак — 1 червня, 16:00
Українське протистояння: Завацька перемогла Байндль у чвертьфіналі турніру в Італії

Українська тенісистка Катаріна Завацька (196) перемогла землячку Катерину Байндль (167) у чвертьфіналі турніру ITF W75 у Брешії (Італія).

Поєдинок тривав 2 години 32 хвилини та завершився з рахунком 2:6, 7:5, 6:3. У другому сеті Катаріна зуміла відігратися з рахунку 4:0.

ITF W75, ґрунт
Брешія, Італія
Чвертьфінал, 1 червня

Катаріна Завацька (Україна) — Катерина Байндль (Україна) 2:6, 7:5, 6:3

У півфіналі Завацька зіграє проти росіянки Поліни Кудерметової (168). Нагадаємо нещодавно обидві українські тенісистки покращили свої позиції в рейтингу WTA.

ITF Катаріна Завацька Катерина Байндл

Катаріна Завацька

Байндль вийшла у чвертьфінал турніру в Брешії
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