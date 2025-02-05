Завацька не змогла вийти до другого кола турніру ITF W75 у Брісбені
Катаріна Завацька
btu.org.ua
У середу, 5 лютого, відбувся матч першого кола турніру WTA W75 у Брісбені (Австралія), в якому зустрілися українка Катаріна Завацька (238) та японка Хімено Сакацуме (272).
Гра тривала 2 години 26 хвилин і завершилася в кінцівці третього сету відмовою Катаріни продовжувати боротьбу через невідомі причини.
W75 – Brisbane International 2
Брісбен, Австралія
Жінки, одиночний розряд, хард
Призовий фонд – $60,000
Перше коло, 5 лютого
Хімено Сакацуме (Японія) – Катаріна Завацька (Україна) 2:6, 6:0, 6:5, відмова Завацької
У наступному раунді змагань Сакацуме зустрінеться з австралійкою Меддісон Інгліс (145).
Нагадаємо, що напередодні цей турнір залишила інша українка, Анастасія Соболєва. Вона поступилася господарці кортів Лізетт Кабрері.