Завацька не змогла вийти до другого кола турніру ITF W75 у Брісбені

У середу, 5 лютого, відбувся матч першого кола турніру WTA W75 у Брісбені (Австралія), в якому зустрілися українка Катаріна Завацька (238) та японка Хімено Сакацуме (272).

Гра тривала 2 години 26 хвилин і завершилася в кінцівці третього сету відмовою Катаріни продовжувати боротьбу через невідомі причини.

W75 – Brisbane International 2

Брісбен, Австралія

Жінки, одиночний розряд, хард

Призовий фонд – $60,000

Перше коло, 5 лютого

Хімено Сакацуме (Японія) – Катаріна Завацька (Україна) 2:6, 6:0, 6:5, відмова Завацької

У наступному раунді змагань Сакацуме зустрінеться з австралійкою Меддісон Інгліс (145).

Нагадаємо, що напередодні цей турнір залишила інша українка, Анастасія Соболєва. Вона поступилася господарці кортів Лізетт Кабрері.