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Завацька не змогла вийти до другого кола турніру ITF W75 у Брісбені

Станіслав Матусевич — 5 лютого 2025, 12:43
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька
btu.org.ua

У середу, 5 лютого, відбувся матч першого кола турніру WTA W75 у Брісбені (Австралія), в якому зустрілися українка Катаріна Завацька (238) та японка Хімено Сакацуме (272).

Гра тривала 2 години 26 хвилин і завершилася в кінцівці третього сету відмовою Катаріни продовжувати боротьбу через невідомі причини.

W75 – Brisbane International 2
Брісбен, Австралія
Жінки, одиночний розряд, хард
Призовий фонд – $60,000
Перше коло, 5 лютого

Хімено Сакацуме (Японія) – Катаріна Завацька (Україна) 2:6, 6:0, 6:5, відмова Завацької

У наступному раунді змагань Сакацуме зустрінеться з австралійкою Меддісон Інгліс (145).

Нагадаємо, що напередодні цей турнір залишила інша українка, Анастасія Соболєва. Вона поступилася господарці кортів Лізетт Кабрері.

Катаріна Завацька

Катаріна Завацька

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