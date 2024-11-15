Джавакян не зміг вийти у фінал турніру в Єгипті в парному розряді
Юрій Джавакян
АТР
Український тенісист Юрій Джавакян та представник Тайланду Максімус Джонс програли чехам Яну Гразділу та Денісу Петаку в півфіналі турніру ITF M15 в парному розряді, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).
Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 5:7, 6:3, 10:4.
ITF M15
Шарм Еш Шейх, Єгипет
Парний розряд, чвертьфінал
15 листопада
Ян Гразділ/Деніс Петак (Чехія) – Юрій Джавакян (Україна)/Максімус Джонс (Тайланд) 5:7, 6:3, 10:4
Зазначимо, що Джавакян зможе поборотися за вихід у фінал в одиночному розряді. У півфіналі він зіграє проти серба Нікола Мілоєвича (1095).