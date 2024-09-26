Вона скоріше мій ментор: Стародубцева розповіла, хто з українських тенісисток постійно відвідує її матчі
Українська тенісистка Юлія Стародубцева дуже цінує підтримку Лесі Цуренко.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Великому тенісу України".
"Леся та її тренер Микита Власов - це моя стабільна підтримка. Вона приходить на мої матчі за своїм бажанням і мені це дуже подобається, мені це дуже допомагає. Мені допомагає те, що до мене приходить така людина, з досвідом, що вона вірить у мене і, можна сказати, мені це лестить, і я навіть у себе більше вірю, коли вона сидить на моїх матчах.
Чи допомагає вона мені як тренер? Ні, насправді ми про таке навіть і не розмовляли. Я б сказала, що вона скоріше зараз мій ментор", – сказала Стародубцева.
Нагадаємо, напередодні Юлія в напруженому матчі з Лаурою Зігемунд здобула свою першу перемогу на турнірах рівня WTA 1000. Також 24-річна українка нещодавно вчергове оновила свій особистий рекорд у світовому рейтингу.