Вона скоріше мій ментор: Стародубцева розповіла, хто з українських тенісисток постійно відвідує її матчі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева дуже цінує підтримку Лесі Цуренко.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Великому тенісу України".

"Леся та її тренер Микита Власов - це моя стабільна підтримка. Вона приходить на мої матчі за своїм бажанням і мені це дуже подобається, мені це дуже допомагає. Мені допомагає те, що до мене приходить така людина, з досвідом, що вона вірить у мене і, можна сказати, мені це лестить, і я навіть у себе більше вірю, коли вона сидить на моїх матчах.

Чи допомагає вона мені як тренер? Ні, насправді ми про таке навіть і не розмовляли. Я б сказала, що вона скоріше зараз мій ментор", – сказала Стародубцева.