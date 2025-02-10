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Ястремська – шоста українка, яка провела 250 тижнів у провідній сотні рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 10 лютого 2025, 14:46
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська стала шостою українською тенісисткою, яка провела 250 тижнів у топ-100 рейтингу WTA. Про це стало відомо після опублікування сьогодні оновленого рейтингу організації.

Перша шістка серед українок за кількістю тижнів у чільній сотні має такий вигляд:

  1. Еліна Світоліна – 567
  2. Леся Цуренко – 440
  3. Катерина Бондаренко – 406
  4. Наталія Медведєва – 334
  5. Альона Бондаренко – 324
  6. Даяна Ястремська – 250

Нагадаємо, що сьогодні Ястремська проведе свій стартовий матч на представницькому турнірі у катарській Досі.

Рейтинг WTA Даяна Ястремська

Рейтинг WTA

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