Ястремська – шоста українка, яка провела 250 тижнів у провідній сотні рейтингу WTA
Даяна Ястремська
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Даяна Ястремська стала шостою українською тенісисткою, яка провела 250 тижнів у топ-100 рейтингу WTA. Про це стало відомо після опублікування сьогодні оновленого рейтингу організації.
Перша шістка серед українок за кількістю тижнів у чільній сотні має такий вигляд:
- Еліна Світоліна – 567
- Леся Цуренко – 440
- Катерина Бондаренко – 406
- Наталія Медведєва – 334
- Альона Бондаренко – 324
- Даяна Ястремська – 250
Нагадаємо, що сьогодні Ястремська проведе свій стартовий матч на представницькому турнірі у катарській Досі.