Ястремська – шоста українка, яка провела 250 тижнів у провідній сотні рейтингу WTA

Даяна Ястремська стала шостою українською тенісисткою, яка провела 250 тижнів у топ-100 рейтингу WTA. Про це стало відомо після опублікування сьогодні оновленого рейтингу організації.

Перша шістка серед українок за кількістю тижнів у чільній сотні має такий вигляд:

Еліна Світоліна – 567 Леся Цуренко – 440 Катерина Бондаренко – 406 Наталія Медведєва – 334 Альона Бондаренко – 324 Даяна Ястремська – 250

Нагадаємо, що сьогодні Ястремська проведе свій стартовий матч на представницькому турнірі у катарській Досі.