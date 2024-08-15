Мухова — Ястремська: огляд матчу Cincinnati Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) зазнала поразки від чешки Кароліни Мухової (35) в першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Огляд матчу

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті, США, Хард Призовий фонд — $3,211,715 Перше коло, 14 серпня

Кароліна Мухова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(6), 6:2

Напередодні 24-річна одеситка відмовилася продовжувати матч проти американки Тейлор Таунсенд через проблеми з плечем.

Зазначимо, що інша українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола в Цинциннаті, перегравши Лулу Радовчич, Еліна Світоліна здолала китаянку Ван Яфань на старті турніру, а Ангеліна Калініна в першому раунді змагань поступилася Каролін Возняцкі.