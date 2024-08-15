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Мухова — Ястремська: огляд матчу Cincinnati Open

Станіслав Лисак — 15 серпня, 08:58
Мухова — Ястремська: огляд матчу Cincinnati Open
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) зазнала поразки від чешки Кароліни Мухової (35) в першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Огляд матчу

Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США, Хард
Призовий фонд — $3,211,715
Перше коло, 14 серпня

Кароліна Мухова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(6), 6:2

Напередодні 24-річна одеситка відмовилася продовжувати матч проти американки Тейлор Таунсенд через проблеми з плечем.

Зазначимо, що інша українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола в Цинциннаті, перегравши Лулу Радовчич, Еліна Світоліна здолала китаянку Ван Яфань на старті турніру, а Ангеліна Калініна в першому раунді змагань поступилася Каролін Возняцкі.

WTA Мухова Даяна Ястремська Cincinnati Open

WTA

Калініна поступилася Возняцкі в першому колі Cincinnati Open
Костюк перемогла Сун на шляху до третього кола "тисячника" в Цинциннаті
Ястремська програла Муховій на старті турніру в Цинциннаті
Людмила Кіченок перемогла американок на турнірі в Цинциннаті в парному розряді
Надія Кіченок програла росянкам на турнірі в Цинциннаті в парному розряді

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