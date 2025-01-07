Ястремська пробилась в 1/8 фіналу Hobart International

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) здолала американку Кеті Волинець (59) в 1/16 фіналу турніру в Хобарті.

Матч тривав 2 години, за які українка виконала дві подачі навиліт та використала шість брейк-пойнтів.

Окрім того, на рахунку Даяни одна подвійна помилка та три реалізовані брейк-пойнти.

Hobart International – WTA 250

Хобарт, Австралія, хард

Одиночний розряд

Призовий фонд – $275,094

1/16 фіналу, 7 січня

Даяна Ястремська (Україна) – Кеті Волинець (США) 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)

У наступному колі українка зустрінеться з іншою представницею Сполучених Штатів – Енн Лі.

Раніше Ангеліна Калініна знялась з турніру в Хобарті.