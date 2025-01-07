Ястремська пробилась в 1/8 фіналу Hobart International
Даяна Ястремська
Getty images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) здолала американку Кеті Волинець (59) в 1/16 фіналу турніру в Хобарті.
Матч тривав 2 години, за які українка виконала дві подачі навиліт та використала шість брейк-пойнтів.
Окрім того, на рахунку Даяни одна подвійна помилка та три реалізовані брейк-пойнти.
Hobart International – WTA 250
Хобарт, Австралія, хард
Одиночний розряд
Призовий фонд – $275,094
1/16 фіналу, 7 січня
Даяна Ястремська (Україна) – Кеті Волинець (США) 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)
У наступному колі українка зустрінеться з іншою представницею Сполучених Штатів – Енн Лі.
Раніше Ангеліна Калініна знялась з турніру в Хобарті.