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Ястремська пробилась в 1/8 фіналу Hobart International

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 08:22
Ястремська пробилась в 1/8 фіналу Hobart International
Даяна Ястремська
Getty images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) здолала американку Кеті Волинець (59) в 1/16 фіналу турніру в Хобарті.

Матч тривав 2 години, за які українка виконала дві подачі навиліт та використала шість брейк-пойнтів.

Окрім того, на рахунку Даяни одна подвійна помилка та три реалізовані брейк-пойнти.

Hobart International – WTA 250
Хобарт, Австралія, хард
Одиночний розряд
Призовий фонд – $275,094
1/16 фіналу, 7 січня

Даяна Ястремська (Україна) – Кеті Волинець (США) 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)

У наступному колі українка зустрінеться з іншою представницею Сполучених Штатів – Енн Лі.

Раніше Ангеліна Калініна знялась з турніру в Хобарті.

Даяна Ястремська Кеті Волинець

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