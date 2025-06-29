Ястремська – про матч проти Гофф на Вімблдоні: Мені все одно, що вона друга ракетка світу

Даяна Ястремська розповіла про свої очікування від поєдинку першого кола Вімблдону проти американки Коко Гофф.

Інтерв'ю з тенісисткою наводить портал Великий теніс України.

"Дуже цікаво, що так випав жереб. Це такий внутрішній виклик для мене. Ми грали три рази з Гофф на ґрунті і мені завжди хотілося зіграти з нею на іншому покритті.

Насправді, мені дуже цікаво, який буде розклад на корті. Чесно, не знаю, як пройде матч, який буде результат, але єдине, що зараз є в моїй голові – це думка, що нехай усе згорить, але головне, щоб я на цьому корті залишилася справжньою. Я не ставлю собі жодних завдань або очікувань, я хочу отримати на корті справжній кайф і драйв від гри. Для мене найголовнішим буде: бути на корті такою, яка я є", – заявила наша тенісистка.