Ястремська – про матч проти Гофф на Вімблдоні: Мені все одно, що вона друга ракетка світу
Даяна Ястремська розповіла про свої очікування від поєдинку першого кола Вімблдону проти американки Коко Гофф.
Інтерв'ю з тенісисткою наводить портал Великий теніс України.
"Дуже цікаво, що так випав жереб. Це такий внутрішній виклик для мене. Ми грали три рази з Гофф на ґрунті і мені завжди хотілося зіграти з нею на іншому покритті.
Насправді, мені дуже цікаво, який буде розклад на корті. Чесно, не знаю, як пройде матч, який буде результат, але єдине, що зараз є в моїй голові – це думка, що нехай усе згорить, але головне, щоб я на цьому корті залишилася справжньою. Я не ставлю собі жодних завдань або очікувань, я хочу отримати на корті справжній кайф і драйв від гри. Для мене найголовнішим буде: бути на корті такою, яка я є", – заявила наша тенісистка.
Даяна зовсім не відчуває скутості перед зустріччю з фавориткою.
"Я дуже чекаю на цей матч і мені все одно, що вона виграла Ролан Гаррос, що вона друга ракетка світу. Хоч перша, хоч за триста стоїть, я вийду і буду концентруватися на своїй грі. Вийде – спасибі. Не вийде – значить, це буде досвід, це буде урок, це в будь-якому разі буде рух уперед", – підсумувала Ястремська.
Нагадаємо, що в перший день Вімблдону 2025, 30 червня, на корт з українок вийде тільки Еліна Світоліна. Ястремська проведе свій матч із Гофф 1 липня.