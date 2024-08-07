Цуренко переграла Андреєску на старті турніру в Канаді

Українська тенісистка Леся Цуренко здобула вольову перемогу над Б'янкою Ванессою Андреєску з Канади в межах першого кола турніру WTA 1000 в Торонто.

Поєдинок тривав трохи понад дві години та завершився в трьох сетах — 0:6, 6:3, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів.

У наступному колі на Цуренко очікує нейтральна спортсменка з Росії Анна Калінская. Поєдинок відбудеться завтра, 8 серпня.

Canadian Open — WTA 1000

Торонто, Канада, Хард

Призовий фонд — $6 795 555

Перше коло, 7 серпня

Леся Цуренко (Україна) — Б'янка Ванесса Андреєску (Канада) 0:6, 6:3, 6:4

Зазначимо, що інша українська тенісистка Еліна Світоліна після перемоги над Шелбі Роджерс у другому колі зіграє проти Марти Костюк, яка напередодні обіграла Татьяну Марію з Німеччини.

Раніше Ангеліна Калініна заявила, що знялася з турніру в Торонто через хворобу, яка змусила її пропустити Олімпійські ігри-2024.