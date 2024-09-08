Сіннер зіграє проти Фрітца у фіналі одиночного розряду US Open-2024

Перша ракетка світу Яннік Сіннер (1) зіграє проти американця Тейлора Фрітца (12) у фіналі чоловічого одиночного розряду US Open-2024.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 8 вересня. Початок — о 21:00 за київським часом.

Італієць зіграє свій другий фінал на турнірах Grand Slam. На початку сезону-2024 він переміг на Australian Open. Зазначимо, що Сіннер став першим в історії італійським тенісистом, який зіграє в одиночному чоловічому фіналі на US Open.

Фрітц вперше вийшов до фіналу турніру Grand Slam. Також він став першим американцем в одиночному чоловічому фіналі US Open із 2006 року, тоді у вирішальному матчі зіграв Енді Роддік.

Опоненти раніше зустрічалися двічі, та мають по одній перемозі в особистому списку сутичок.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.

На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.

А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.