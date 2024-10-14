Сіннер: Цей рік був дуже важким для мене

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер розповів, що 2024 рік був дуже важким для нього.

Його слова передає Abc.net.

"Цей рік був дуже, дуже важким для мене через інші обставини, і в деяких моментах я трохи втратив усмішку, тому що у мене були деякі проблеми поза кортом, і вони досі іноді в моїй пам’яті.

Люди думають, що перемога чи успіх у вас не мають жодних проблем, але це неправда, тому що я перебуваю в тій ситуації, в якій перебуваю.

Я відчуваю себе сильним, коли виходжу на корт, намагаюся не думати про це і намагаюся залишатися зосередженим на всьому, що роблю, і викладаюся на 100 відсотків у кожному матчі чи тренуванні", – сказав Сіннер.