Сіннер: Цей рік був дуже важким для мене
Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер розповів, що 2024 рік був дуже важким для нього.
Його слова передає Abc.net.
"Цей рік був дуже, дуже важким для мене через інші обставини, і в деяких моментах я трохи втратив усмішку, тому що у мене були деякі проблеми поза кортом, і вони досі іноді в моїй пам’яті.
Люди думають, що перемога чи успіх у вас не мають жодних проблем, але це неправда, тому що я перебуваю в тій ситуації, в якій перебуваю.
Я відчуваю себе сильним, коли виходжу на корт, намагаюся не думати про це і намагаюся залишатися зосередженим на всьому, що роблю, і викладаюся на 100 відсотків у кожному матчі чи тренуванні", – сказав Сіннер.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року італієць втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.
Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляційну заяву, подану Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) проти Сіннера, у своїй апеляції WADA просить винести нове рішення про те, що тенісист вчинив два порушення антидопінгових правил.