WADA оскаржить рішення CAS щодо виправдання Сіннера

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі італійського тенісиста Янніка Сіннера (1).

Про це повідомляє пресслужба організації.

У WADA хочуть відсторонити тенісиста на період від одного до двох років. При цьому не буде йтися про анулювання будь-яких результатів, за винятком тих, які вже були накладені судом першої інстанції.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув покарання, оскільки довів, що речовина потрапила в його тіло в результаті забруднення від члена команди підтримки, який наносив безрецептурний спрей на шкіру під час масажу для лікування невеликої рани.

На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.

А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо Янніка є яскравим прикладом подвійних стандартів.

Нещодавно італієць виграв Відкритий чемпіонат США (US Open-2024) та вперше з 2002 року перервав неймовірну серію "великої трійки".