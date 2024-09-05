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Визначилися суперниці Кіченок та Остапенко у фіналі US Оpen-2024

Андрій Яросименко — 5 вересня, 07:05
Визначилися суперниці Кіченок та Остапенко у фіналі US Оpen-2024
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Getty images

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у фіналі парного розряду US Open-2024.

Матч відбудеться завтра, 6 вересня, початок — о 19:00 за київським часом.

Після впевненої перемоги над російсько-китайським дуетом Чжань Хаоцін/Вероніка Кудерметова, пара українки та латвійки пройшла у свій другий спільний фінал на мейджор турнірах. Також це перший фінал на Відкритому чемпіонаті США, донині, їхнім найкращим результатом був чвертьфінал.

Суперницями Кіченок та Остапенко стане дует француженки й китаянки Чжан Шуай та Крістіна Младенович.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Фінал, 6 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Крістіна Младенович (Франція) / Чжан Шуай (Китай)

Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі змішаного розряду. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.

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Людмила Кіченок

Кіченок та Остапенко вийшли у фінал US Оpen-2024
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Кіченок та Остапенко зіграють у півфіналі парного розряду US Open-2024
Кіченок вийшла у півфінал парного розряду US Open-2024
Визначилися суперниці Кіченок та Остапенко у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024

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