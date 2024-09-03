Сачко пробився у друге коло челленджера в Австрії

Український тенісист Віталій Сачко (394) обіграв австрійця Філіпа Місолича (224) в першому колі ґрунтового турніру у Тульні (Австрія).

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1. Сачко 5 раз подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 4 з 5 брейк-пойнтів.

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Тульн, Австрія

Ґрунт

Призовий фонд — €120,950

Перше коло, 3 вересня

Віталій Сачко (Україна) — Філіп Місолич (Австрія) 6:3, 6:1

Нагадаємо, напередодні Сачко потрапив у склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю. Матч першої Світової групи Кубка Девіса відбудеться на Кіпрі 13-14 вересня.