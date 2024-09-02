Збірна України назвала склад на матч Кубка Девіса

Збірна України з тенісу визначилась зі складом на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю.

Про це повідомляє ФТУ.

Україну представлятимуть: Віталій Сачко, Олександр Овчаренко, Олексій Крутих, Владислав Орлов, Ілля Бєлобородько. Капітан – Орест Терещук.

Матч першої Світової групи Кубка Девіса відбудеться на Кіпрі 13 – 14 вересня, оскільки Ізраїлю не дозволили проводити матч вдома через бойові дії.

Усі зустрічі відбуватимуть без глядачів через заходи безпеки. Початок – о 15:00 у п’ятницю та о 17:00 у суботу.

Зазначимо, що переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.