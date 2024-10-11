З ракеткою не покінчено: Вінус Вільямс висловилася щодо завершення кар'єри

Семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam Вінус Вільямс заявила, що підтримує свою фізичну форму на тренуваннях.

Слова тенісистки наводить Tennis365.

"З ракеткою ще не покінчено. На даний момент йдеться про вибір місць, де хочу бути. Минулого року я дуже хотіла грати в Маямі – вдома. Тому що я не грала там близько п'яти років.





Приємно, що я можу вибирати, але моя гра завжди на найвищому рівні. Навіть якщо я не в турі, я завжди тримаю свою гру на досить високому рівні", – зазначила Вінус.