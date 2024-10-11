Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

З ракеткою не покінчено: Вінус Вільямс висловилася щодо завершення кар'єри

Олексій Мурзак — 11 жовтня, 22:00
З ракеткою не покінчено: Вінус Вільямс висловилася щодо завершення кар'єри
Вінус Вільямс
tennis365

Семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam Вінус Вільямс заявила, що підтримує свою фізичну форму на тренуваннях.

Слова тенісистки наводить Tennis365.

"З ракеткою ще не покінчено. На даний момент йдеться про вибір місць, де хочу бути. Минулого року я дуже хотіла грати в Маямі – вдома. Тому що я не грала там близько п'яти років.


Приємно, що я можу вибирати, але моя гра завжди на найвищому рівні. Навіть якщо я не в турі, я завжди тримаю свою гру на досить високому рівні", – зазначила Вінус.

Востаннє 44-річна Вільямс виходила на змагання на турнірі у Маямі у березні 2024 року.

Вінус Вільямс

Вінус Вільямс

Вільямс: Вбивче почала матч зі Світоліною, але потім трава вбила мене
Еліна Світоліна - Вінус Вільямс: огляд стартового матчу Вімблдона
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона

Останні новини