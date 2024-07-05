Костюк і Ястремська покидають Вімблдон-2024 після 3 кола

У п'ятий змагальний день Вімблдону-2024 свої матчі 3 кола зіграли Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Першою на лондонських кортах з'явилася 22-річна киянка в матчі проти американки Медісон Кіз.

Перший сет тенісистки розпочала з брейків і до 7 гейму в рахунку зберігалася рівновага. Американка змогла виграти ще одну подачу Костюк і довела справу до перемоги в сеті.

Другий сет виявився для Кіз ще легшим, на два брейки українка не змогла відповісти жодним.

Отже, Костюк покидає турнір після 3 кола, повторивши (2019) своє найкраще досягнення в Лондоні.

Медісон Кіз (США) — Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:3

Трохи згодом на свій матч проти хорватки Донни Векич вийшла і Даяна Ястремська.

Перший сет пройшов у напруженій боротьбі, тенісистки обмінялися брейками. А ось за рахунку 6:5 на власну користь, одеситка мала 3 сет-пойнти, але не змогла дотиснути хорватку. Партія завершувалася на тай-брейку, де вдалішою виявилась Векич.

На початку другої партії матч було призупинено через дощ. Відновили поєдинок уже на корті №1, який має дах.

У другому сеті українка виграла подачу суперниці в 5 геймі, проте вже в наступному віддала свою.

Надалі дівчата брали гейми на своїй подачі. Щоправда, за рахунку 5:6 на подачі Ястремської Векич мала матчбол, але українка вистояла та забрала партію на тай-брейку.

Третій сет українська тенісистка розпочала з програної подачі та відпустила хорватку у відрив, який Векич закріпила ще одним брейком. На геройства другого сету українки не вистачило. Легка третя партія для хорватської тенісистки та перемога в матчі.

Донна Векич (Хорватія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6 (4), 6:7 (3), 6:1

Отже, на Вімблдоні з 8 українок залишилися одна — Еліна Світоліна 6 липня зіграє проти марокканки Унс Жабер у межах 3 кола.