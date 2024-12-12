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Кірьос зіграє на Australian Open-2025 з партнером, з яким брав титул у 2022 році

Микита Павлів — 12 грудня 2024, 19:01
Кірьос зіграє на Australian Open-2025 з партнером, з яким брав титул у 2022 році
Нік Кірьос
ATP Ranking

Австралійський тенісист Нік Кірьос зіграє разом зі своїм співвітчизником Танасі Коккінакісом у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025.

Про це повідомив Нік Кірьос на своїй Instagram-сторінці.

"Ми повернемося на Australian Open… Чекайте на американські горки… Востаннє" – написав Нік.

Нагадаємо, Нік разом з Танасі виграли титул Australian Open у 2022 році. Інформації, чи зіграє Нік в одиночному розряді мейджора немає. Також, Кірьос повернеться до Туру на турнірі ATP 250 у Брісбені, де виступить за захищеним рейтингом.

Додамо, що шоумен за два сезони провів лише один поєдинок. Він був відсутній через проблеми з коліном та зап’ястям.

Раніше з’явилась інформація, що перша ракетка світу рейтингу ATP Яннік Сіннер зможе зіграти на Australian Open-2025, незважаючи на апеляцію по його справі з допінгом.

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