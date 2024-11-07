Синякова вчетверте завершить рік на першій сходинці парного рейтингу WTA

Чеська тенісистка Катерина Синякова гарантувала собі першу сходинку в парному рейтингу за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Чешка вчетверте в кар'єрі фінішує на позиції першої ракетки світу в парному розряді (на додаток до 2018, 2021 і 2022 років).

Представниця Чехії стала третьою тенісисткою в історії з таким результатом, після Кари Блек (Зімбабве) та Лізель Хубер (США). Рекордсменкою є американська тенісистка Мартіна Навратілова, яка п'ять разів завершувала рік на першій сходинці парного рейтингу.

Повідомляється, що Синякова буде вшанована цього тижня на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді. Вона отримає трофей першої ракетки світу за підсумками року.