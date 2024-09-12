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Відбулося жеребкування зустрічі Кубка Девіса Ізраїль — Україна

Руслан Травкін — 12 вересня, 15:32
Відбулося жеребкування зустрічі Кубка Девіса Ізраїль — Україна
Федерація тенісу України

Відбулося жеребкування матчів у протистоянні Першої Світової групи Кубка Девіса між командами Ізраїлю та України.

Програма на п'ятницю, 13 вересня

Ішай Оліель Олександр Овчаренко

Даніель Цукерман Віталій Сачко

Програма на суботу, 14 вересня

Даніель Цукерман/Рой Степанов Ілля Білобородько/Олексій Крутих

Ішай Оліель Віталій Сачко

Даніель Цукерман Олександр Овчаренко

Україну представлятимуть: Віталій Сачко, Олександр Овчаренко, Олексій Крутих, Владислав Орлов, Ілля Білобородько. Капітан — Орест Терещук.

Зазначимо, що переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.

великий теніс Кубок Девіса

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