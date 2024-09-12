Відбулося жеребкування зустрічі Кубка Девіса Ізраїль — Україна

Відбулося жеребкування матчів у протистоянні Першої Світової групи Кубка Девіса між командами Ізраїлю та України.

Програма на п'ятницю, 13 вересня

Ішай Оліель — Олександр Овчаренко

Даніель Цукерман — Віталій Сачко

Програма на суботу, 14 вересня

Даніель Цукерман/Рой Степанов — Ілля Білобородько/Олексій Крутих



Ішай Оліель — Віталій Сачко

Даніель Цукерман — Олександр Овчаренко

Україну представлятимуть: Віталій Сачко, Олександр Овчаренко, Олексій Крутих, Владислав Орлов, Ілля Білобородько. Капітан — Орест Терещук.

Зазначимо, що переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.