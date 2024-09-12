Відбулося жеребкування зустрічі Кубка Девіса Ізраїль — Україна
Федерація тенісу України
Відбулося жеребкування матчів у протистоянні Першої Світової групи Кубка Девіса між командами Ізраїлю та України.
Програма на п'ятницю, 13 вересня
Ішай Оліель — Олександр Овчаренко
Даніель Цукерман — Віталій Сачко
Програма на суботу, 14 вересня
Даніель Цукерман/Рой Степанов — Ілля Білобородько/Олексій Крутих
Ішай Оліель — Віталій Сачко
Даніель Цукерман — Олександр Овчаренко
Україну представлятимуть: Віталій Сачко, Олександр Овчаренко, Олексій Крутих, Владислав Орлов, Ілля Білобородько. Капітан — Орест Терещук.
Зазначимо, що переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.