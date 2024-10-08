Екстретя ракетка світу достроково завершила сезон через травму

22 ракетка світу Марія Саккарі повідомила, що більше не гратиме в цьому сезоні через травму.

Про це грецька тенісистка написала в соцмережі Instagram.

"Останні кілька тижнів моєю головною метою було відновитися після травми плеча. На жаль, через це мені доведеться завершити сезон раніше, ніж я планувала. Я повернуся здоровою і без болю. Дякую за вашу підтримку. Це був складний рік, але він багато чому мене навчив. Побачимося в Австралії", – написала Саккарі.

Востаннє цього року 29-річна представниця Греції виступала на US Open, де програла в першому колі.

Саккарі – екстретя ракетка світу, на її рахунку 2 титули WTA і 10 фіналів, також вона двічі грала у півфіналах турнірів Grand Slam. Цьогоріч вона виграла 25 матчів з 41-го.