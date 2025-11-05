Українська правда
Богдан Войченко — 5 листопада 2025, 09:22
Королям-коротунам писати заборонено: відома тенісистка потрапила у скандал через анкету на сайті знайомств

Світова тенісистка Даніель Коллінз, яка займає 65-те місце у світовому рейтингу, неочікувано опинилася у центрі уваги, і не через гру на корті. Її анкета на сайті знайомств стала вірусною після того, як фанати помітили надзвичайно щирий і навіть різкий опис спортсменки.

31-річна Коллінз, яка у жовтні підтвердила, що розійшлася зі своїм бойфрендом Браяном Кіппом, вирішила спробувати знайти нове кохання онлайн. Але її підхід не зовсім типовий для зірки спорту, через що вона зазнала хейту від фанатів.

У профілі Даніель написала, що завершила свій етап будування кар'єри і тепер хоче спокійного сімейного життя. Вона назвала себе "майбутньою традиційною дружиною" і зізналася, що мріє ростити курей, пекти хліб, робити домашні проєкти та виховувати собак і дітей.

Та найбільше уваги привернула її жорстка умова для кандидатів:

"Якщо ти збираєшся брехати про свій зріст — просто залиш мене в спокої. Це зона без "королів-коротунів".

ЗМІ повідомляють, що спортсменка не виключає участі у реаліті-шоу про побачення, але лише якщо отримає за це гідний гонорар.

Нагадаємо, що роман Коллінз із Кіппом розпочався після випадкової зустрічі в кав’ярні у Великій Британії, де між ними одразу "проскочила іскра".

Раніше повідомлялося, що відома українська тенісистка оголосила у про розлучення зі своїм чоловіком.

