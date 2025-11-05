"Королям-коротунам" писати заборонено: відома тенісистка потрапила у скандал через анкету на сайті знайомств

Світова тенісистка Даніель Коллінз, яка займає 65-те місце у світовому рейтингу, неочікувано опинилася у центрі уваги, і не через гру на корті. Її анкета на сайті знайомств стала вірусною після того, як фанати помітили надзвичайно щирий і навіть різкий опис спортсменки.

31-річна Коллінз, яка у жовтні підтвердила, що розійшлася зі своїм бойфрендом Браяном Кіппом, вирішила спробувати знайти нове кохання онлайн. Але її підхід – не зовсім типовий для зірки спорту, через що вона зазнала хейту від фанатів.

У профілі Даніель написала, що завершила свій етап будування кар'єри і тепер хоче спокійного сімейного життя. Вона назвала себе "майбутньою традиційною дружиною" і зізналася, що мріє ростити курей, пекти хліб, робити домашні проєкти та виховувати собак і дітей.

Та найбільше уваги привернула її жорстка умова для кандидатів:

"Якщо ти збираєшся брехати про свій зріст — просто залиш мене в спокої. Це зона без "королів-коротунів".

ЗМІ повідомляють, що спортсменка не виключає участі у реаліті-шоу про побачення, але лише якщо отримає за це гідний гонорар.

Нагадаємо, що роман Коллінз із Кіппом розпочався після випадкової зустрічі в кав’ярні у Великій Британії, де між ними одразу "проскочила іскра".

Раніше повідомлялося, що відома українська тенісистка оголосила у про розлучення зі своїм чоловіком.