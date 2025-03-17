Емоції на межі: Свьонтек у гніві вдарила м'ячем у дитину під час матчу з росіянкою

Іга Свьонтек викликала шквал критики після півфіналу WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі, де поступилася 17-річній росіянці Міррі Андрєєвій (6:7(1), 6:1, 3:6).

Після завершення напруженого матчу друга ракетка світу у розпачі вдарила м’ячем об землю, і він мало не влучив у дитину, яка подавала тенісистці м'ячі.

На щастя, хлопчик встиг ухилитися, але м'яч вилетів у натовп, викликавши гнівну реакцію глядачів, які почали освистувати польську спортсменку.

Після матчу Свьонтек ніяк не прокоментувала ситуацію з дитиною, проте висловилася про поразку від 17-річної "нейтральної" росіянки.

Нагадаємо, Андрєєва стала переможницею турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі. У фінальному матчі вона обіграла білоруску Аріну Сабалєнку (2:6, 6:4, 6:3).