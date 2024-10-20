Велика трійка для нього якийсь жарт: японський тенісист повністю проігнорував Джоковича, Федерера та Надаля

Японський тенісист Кеї Нісікорі взяв участь у опитуванні офіційного акаунту Ролан Гаррос на тему "Ідеальний тенісист". Йому потрібно було назвати по одному гравцю на кожнку навичку.

Так, найкращу подачу він віддав Мілошу Раоничу, форгенд – Хуану Мартіне дель Потро, бекгенд – Бенуа Перу, вкорочений – Карлосу Алькарасу, удар з лету – Григору Димитрову, найшвидшим гравцем назвав Алекса де Мінора, а найрозумнішим – Енді Маррея.

Напевно, ви помітили, що японець вирішив взагалі не називати представників "Великої трійки" – Роджера Федерера, Рафаеля Надаля та Новака Джоковича, які на трьох виграли неймовірні 66 турнірів Grand Slam. У коментарях це сприйняли, м’яко кажучи, з подивом: "Бро гейтить "Велику трійку", "Тепер ми знаємо, чому він не виграв Grand Slam", "Дивний вибір".

Сам Нісікорі свого часу підіймався аж на 4 сходинку в рейтингу ATP, а також вигравав бронзу Олімпійських ігор-2016. Втім, його прайм уже далеко позаду. Востаннє Кеї доходив до чвертьфіналу на Grand Slam більше 5 років тому, а його найкращим досягненям залишається вихід у фінал US Open-2014.

Нагадаємо, вчора Надаль та Джокович провели останній очний матч. Після Кубку Девіса іспанець вийде на пенсію, і з "Великої трійки" у грі лишить лише Джокович.