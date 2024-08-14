Урсу поступився єгиптянину у другому колі Челленджера в Польщі

Друга ракетка України Вадим Урсу (309) через відмову програв єгиптянину Хазему Наву (340) у другому колі челленджеру у польському місті Гродзиськ-Мазовецький.

Матч тривав 1 годину та 2 хвилини та завершився з рахунком 6:0, 5:1 (відмова Урсу). Українець 1 раз подав навиліт, допустив 6 подвійних та не мав брейк-пойнтів.

Перший сет опонент взяв без проблем — 6:0. Другий сет також йшов під повним контролем Нава. За рахунку 5:1 Вадим вирішив відмовитися продовжувати гру.

Kozerki Open — ATP Challenger 75

Гродзиськ-Мазовецький, Польща

Хард

Призовий фонд — 74, 825 євро

Друге коло, 14 серпня

Хазем Нав (Єгипет) — Вадим Урсу (Україна) 6:0, 5:1 (відмова)

Нагадаємо, в оновленому рейтингу АТР найвищу позицію серед українців посідає Ілля Марченко (300). Вадим Урсу відстає від нього на 9 місць, займаючи 309-й рядок.