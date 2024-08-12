Рейтинг ATP: Марченко залишається першою ракеткою України

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Ілля Марченко залишився найкращим українським тенісистом. 36-річний тенісист зберіг 300-те місце. Покращив свою позицію Вадим Урсу (309). За межі четвертої сотні вибув Віталій Сачко (401).

У першій десятці світового рейтингу відбулись мінімальні зміни. Статус першої ракетки світу зберіг італієць Яннік Сіннер. Поляк Губерт Гуркач втратив одну позицію, а австралієць Алекс Де Мінаур одразу три.

Рейтинг ATP