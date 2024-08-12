Рейтинг ATP: Марченко залишається першою ракеткою України
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Ілля Марченко залишився найкращим українським тенісистом. 36-річний тенісист зберіг 300-те місце. Покращив свою позицію Вадим Урсу (309). За межі четвертої сотні вибув Віталій Сачко (401).
У першій десятці світового рейтингу відбулись мінімальні зміни. Статус першої ракетки світу зберіг італієць Яннік Сіннер. Поляк Губерт Гуркач втратив одну позицію, а австралієць Алекс Де Мінаур одразу три.
Рейтинг ATP
(оновлено 12 серпня 2024 року)
1 (1). Яннік Сіннер (Італія) — 8770
2 (2). Новак Джокович (Сербія) — 8460
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) — 7950
4 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 6995
5 (5). Даніїл Медведєв (-) — 6355
6 (8). Андрєй Рубльов (-) — 4615
7 (6). Губерт Гуркач (Польща) — 4215
8 (9). Каспер Рууд (Норвегія) — 3890
9 (10). Григор Димитров (Болгарія) — 3690
10 (7). Алекс де Мінаур (Австралія) — 3480
…
300. Ілля Марченко (Україна) — 175
309 (312). Вадим Урсу (Україна) — 169
401 (398). Віталій Сачко (Україна) — 119