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26 серпня шість українок зіграють матчі першого US Open-2024

Андрій Твердохліб — 26 серпня, 12:15
26 серпня шість українок зіграють матчі першого US Open-2024
Чемпіон

26 серпня стартує останній цього року тенісний турнір серії Grand Slam.

До основної сітки потрапило одразу 7 українських тенісисток: Марта Костюк (19 номер посіву), Даяна Ястремська (32), Еліна Світоліна (27), Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Юлія Стародубцева. Рекордна кількість українок на американському "мейджорі".

У перший же день турніру матчі першого кола зіграють одразу 6 представниць України.

Розклад українських тенісисток 26 серпня

18:00. Юле Німаєр (101, Німеччина) — Даяна Ястремська (34)

  • Раніше не зустрічалися

18:00. Еліна Світоліна (28) — Марія Карле (83, Аргентина), корт №5, перший запуск.

  • Раніше не зустрічалися

20:00*. Осеан Доден (86, Франція) — Ангеліна Калініна (55), корт №10, другий запуск, після гри Гумберт — Монтейро.

  • Очні зустрічі — 0:1.

20:00*. Пейтон Стернс (47, США) — Леся Цуренко (85), корт №11, другий запуск, після матчу Чжанг — Бублік.

  • Раніше не зустрічалися

23:30*. Маккартні Кесслер (63, США) — Марта Костюк (19), корт №12, четвертий запуск, після матчу Черунлоло — Офнер.

  • Раніше не зустрічалися

1:00*. Вікторія Азаренка (20, Білорусь) — Юлія Стародубцева (146), корт Grandstand, четвертий запуск, після матчу Монфіс — Шварцман.

  • Раніше не зустрічалися

* — орієнтовний час (не раніше), залежно від попередніх матчів на цій арені.

Катерина Байндль свій матч першого кола зіграє 27 серпня проти італійки Коччаретто.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Юлія Стародубцева

Еліна Світоліна

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