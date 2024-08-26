26 серпня шість українок зіграють матчі першого US Open-2024

26 серпня стартує останній цього року тенісний турнір серії Grand Slam.

До основної сітки потрапило одразу 7 українських тенісисток: Марта Костюк (19 номер посіву), Даяна Ястремська (32), Еліна Світоліна (27), Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Юлія Стародубцева. Рекордна кількість українок на американському "мейджорі".

У перший же день турніру матчі першого кола зіграють одразу 6 представниць України.

Розклад українських тенісисток 26 серпня

18:00. Юле Німаєр (101, Німеччина) — Даяна Ястремська (34)

Раніше не зустрічалися

18:00. Еліна Світоліна (28) — Марія Карле (83, Аргентина), корт №5, перший запуск.

Раніше не зустрічалися

20:00*. Осеан Доден (86, Франція) — Ангеліна Калініна (55), корт №10, другий запуск, після гри Гумберт — Монтейро.

Очні зустрічі — 0:1.

20:00*. Пейтон Стернс (47, США) — Леся Цуренко (85), корт №11, другий запуск, після матчу Чжанг — Бублік.

Раніше не зустрічалися

23:30*. Маккартні Кесслер (63, США) — Марта Костюк (19), корт №12, четвертий запуск, після матчу Черунлоло — Офнер.

Раніше не зустрічалися

1:00*. Вікторія Азаренка (20, Білорусь) — Юлія Стародубцева (146), корт Grandstand, четвертий запуск, після матчу Монфіс — Шварцман.

Раніше не зустрічалися

* — орієнтовний час (не раніше), залежно від попередніх матчів на цій арені.

Катерина Байндль свій матч першого кола зіграє 27 серпня проти італійки Коччаретто.