Джавакян вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті
Український тенісист Юрій Джавакян (466) переміг серба Нікола Мілоєвича (1094)у другому колі турніру ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).
Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:4. У першому сеті українець взяв 5 перших геймів поспіль, і закрив його з першого ж сет-пойнта.
Другий сет був уже важчим. І у вирішальному геймі суперник мав брейк-пойнт, проте українець спершу відіграв його, а потім з першої спроби закрив поєдинок.
Це була перша зустріч між тенісистами в історії.
Юрій Джавакян (Україна) – Нікола Мілоєвич (Сербія) 6:1, 6:4
Відзначимо, що у вересні Джавакян вперше в кар'єрі зіграв в основній сітці турніру ATP Challenger Tour.
Напередодні він дійшов до півфіналу на турнірі в Єгипті, де поступився росіянину.