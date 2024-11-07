Джавакян вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті

Український тенісист Юрій Джавакян (466) переміг серба Нікола Мілоєвича (1094)у другому колі турніру ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:4. У першому сеті українець взяв 5 перших геймів поспіль, і закрив його з першого ж сет-пойнта.

Другий сет був уже важчим. І у вирішальному геймі суперник мав брейк-пойнт, проте українець спершу відіграв його, а потім з першої спроби закрив поєдинок.

Це була перша зустріч між тенісистами в історії.

ITF M15

Шарм Еш Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15,000

Друге коло, 7 листопада

Юрій Джавакян (Україна) – Нікола Мілоєвич (Сербія) 6:1, 6:4

Відзначимо, що у вересні Джавакян вперше в кар'єрі зіграв в основній сітці турніру ATP Challenger Tour.

Напередодні він дійшов до півфіналу на турнірі в Єгипті, де поступився росіянину.