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Джавакян вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 13:42
Джавакян вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті
Юрій Джавакян
АТР

Український тенісист Юрій Джавакян (466) переміг серба Нікола Мілоєвича (1094)у другому колі турніру ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:4. У першому сеті українець взяв 5 перших геймів поспіль, і закрив його з першого ж сет-пойнта.

Другий сет був уже важчим. І у вирішальному геймі суперник мав брейк-пойнт, проте українець спершу відіграв його, а потім з першої спроби закрив поєдинок.

Це була перша зустріч між тенісистами в історії.

ITF M15
Шарм Еш Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15,000
Друге коло, 7 листопада

Юрій Джавакян (Україна) – Нікола Мілоєвич (Сербія) 6:1, 6:4

Відзначимо, що у вересні Джавакян вперше в кар'єрі зіграв в основній сітці турніру ATP Challenger Tour.

Напередодні він дійшов до півфіналу на турнірі в Єгипті, де поступився росіянину.

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