Джавакян не зміг пробитися до фіналу на турнірі в Єгипті
ITF
Український тенісист Юрій Джавакян (463) завершив виступи на турнірі ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).
У матчі 1/2 фіналу українець поступився "нейтральному" тенісисту Пьотру Бар-Бірюкову (501). Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилин та завершився з рахунком 7:6(3), 6:3 на користь росіянина. Українец 1 раз подав навиліт, у суперника було 13 ейсів, обоє припустились 3 подвійних помилок. Юрій реалізував 2 з 8 брейкпойнтів, Пьотр – 3 з 6.
ITF M15
Шарм Еш Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15,000
Півфінал, 2 листопада
Пьотр Бар-Бірюков – Юрій Джавакян (Україна) 7:6(3), 6:3
Відзначимо, що у вересні Джавакян вперше в кар'єрі зіграв в основній сітці турніру ATP Challenger Tour.
У матчі 1/4 фіналу Юрій переграв Майкла Жу з США.