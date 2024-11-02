Джавакян не зміг пробитися до фіналу на турнірі в Єгипті

Український тенісист Юрій Джавакян (463) завершив виступи на турнірі ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).

У матчі 1/2 фіналу українець поступився "нейтральному" тенісисту Пьотру Бар-Бірюкову (501). Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилин та завершився з рахунком 7:6(3), 6:3 на користь росіянина. Українец 1 раз подав навиліт, у суперника було 13 ейсів, обоє припустились 3 подвійних помилок. Юрій реалізував 2 з 8 брейкпойнтів, Пьотр – 3 з 6.

ITF M15

Шарм Еш Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15,000

Півфінал, 2 листопада

Пьотр Бар-Бірюков – Юрій Джавакян (Україна) 7:6(3), 6:3

Відзначимо, що у вересні Джавакян вперше в кар'єрі зіграв в основній сітці турніру ATP Challenger Tour.

У матчі 1/4 фіналу Юрій переграв Майкла Жу з США.