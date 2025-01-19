Ваншельбойм не реалізував власні матч-пойнти та програв у фіналі турніру ITF в Індії

Український тенісист Ерік Ваншельбойм (529) у трьох сетах програв британцю Оліверу Кроуфорду (388) у фіналі турніру ITF M25 в Індії.

Поєдинок тривав 2 години 46 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:3, 7:6(5). Це була друга зустріч між тенісистами, в обох перемогу святкував британець.

Що цікаво, цей матч міг забрати український тенісист, адже в останньому сеті рахунок в певний момент був 5:3 на користь Еріка. У нього навіть було два матч-пойнта, які він не зумів реалізувати. Суперник скористався цим і вирвав перемогу в тай-брейку.

Хоч навіть там українець мав шанс тріумфувати. Він впевнено почав тай-брейк, взявши 4 очка поспіль, але потім втратив контроль над грою, його суперник видав серію з 5 раундів та з першої спроби закрив гру.

ITF M25 Ченнай, Індія

Одиночний розряд, фінал

19 січня

Олівер Кроуфорд (Велика Британія) – Ерік Ваншельбойм (Україна) 5:7, 6:3, 7:6(5)

Нагадаємо, на попередньому турнірі, який також проходив у Індії, Ваншельбойм дійшов до півфіналу, де поступився британцю Алестеру Грею.