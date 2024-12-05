Урсу та Джавакян між собою визначать півфіналіста турніру в Єгипті

Сьогодні, 5 грудня, відбулися матчі другого кола турніру ITF M15 у Шарм-еш-Шейху, Єгипет за участі українців.

Колишня перша ракетка України Вадим Урсу (399) за 1 годину 44 хвилини здолав грека Дімітріса Сакелларідіса (1301). Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 7:6(3).

Юрій Джавакян (504) також зумів здолати свого суперника. Він за 1 годину 33 хвилини переміг білоруса Даніїла Остапенка (1133) з рахунком 0:6, 6:1, 6:2.

У чвертьфіналі українці зустрінуться між собою. Це буде вже третє очне протистояння між тенісистами, наразі рахунок 1:1.

ITF M15, хард

Шарм-еш-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15 000

Друге коло, 5 грудня

Вадим Урсу (Україна) – Дімітріс Сакелларідіс (Греція) 6:3, 7:6(3)

Юрій Джавакян (Україна) – Даніїл Остапенко (-) 0:6, 6:1, 6:2

Нагадаємо, напередодні Урсу дійшов до фіналу на цьому турнірі, проте поступився там Мареку Генгелу з Чехії.