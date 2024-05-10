Ястремська у майже тригодинному матчі здолала 36-річну Зігемунд на турнірі в Римі
— 10 травня, 18:32
Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) обіграла 36-річну німкеню Лауру Зігемунд (86) у другому колі турніру WTA 1000 в Римі.
Матч тривав 2 години 53 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:2. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 8 з 11 брейк-пойнтів.
У наступному колі Даяна зустрінеться з переможницею пари Кеті Волинець (109) - Аріна Сабаленко (2).
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $5,509,771
Друге коло, 10 травня
Даяна Ястремська (Україна) — Лаура Зігемунд (Німеччина) 4:6, 7:5, 6:2
Напередодні ще одна українка Марта Костюк (20) поступилася Наомі Осаці (173), а Ангеліна Калініна (31) завдяки відмові Лесі Цуренко (44) вийшла у третє коло.