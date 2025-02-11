Овчаренко та Ваншельбойм не змогли подолати перший раунд Челленджера в Нью-Делі

У вівторок, 11 лютого, українські тенісисти взяли участь у матчах першого раунду ATP Challenger Tour 75, який проходить в індійському Нью-Делі.

Ерік Ваншельбойм першим вийшов на корт. Суперником 23-річного українця став британець Біллі Гарріс (116).

Перший сет український тенісист не може занести собі до активу: віддавши два гейми на своїй подачі, він програв його з рахунком 1:6.

Далі в матчі було більше боротьби, але цього було замало, щоб Ваншельбойм посперечався за перемогу. У підсумку – поразка у сеті 4:6 та виліт з турніру.

Ще гіршими справи були у першої ракетки України Олександра Овчаренка, який зустрівся з "нейтральним" Єгором Агафоновим (506).

Назважаючи на те, що українець йде у рейтингу АТР вище на 210 позицій, це не мало ніякого значення, бо за весь матч Олександр взяв усього три гейми.

Після програного першого сету з рахунком 3:6, Овчаренко примудрився майже без бою віддати другий та залишити турнір.

Delhi Open – ATP Challenger Tour 75

Нью-Делі, Індія, хард

Призовий фонд – $100 000

Перший раунд, 11 лютого

Біллі Гарріс (Велика Британія) – Ерік Ваншельбойм (Україна) 6:1, 6:4

Єгор Агафонов (-) – Олександр Овчаренко (Україна) 6:3, 6:0

Таким чином, за кілька годин Україна втратила обох своїх представників на Челленджері в Індії.

Нагадаємо, що сьогодні в Досі (Катар) виступатимуть одразу три українські тенісистки: Марта Костюк та Еліна Світоліна гратимуть в одиночному розряді, а Людмила Кіченок – у парному.