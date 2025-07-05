Ястремська: російська пропаганда назвала мене головною русофобкою України? Та пофіг на них

Даяна Ястремська стала останньою представницею України, яка залишила Вімблдон у жіночому одиночному розряді. Після поразки від іспанки Джессіки Бузас Манейро одеситка не приховувала свого розчарування від результату зустрічі. Зрозуміло, що перші питання українських журналістів були для неї прогнозованими.

– Даяно, що відбулося у першій партії, чому стався такий провал?

– Без коментарів. Я вже знаю, що буде це питання, просто без коментарів. У першому сеті я взагалі не розуміла, що відбувається. У мене була проблема – провести розіграш. Бузас Манейро почала відразу щільно бити, я просто намагалася повернути м’яч у гру, видряпати якесь очко. Коли я відповідала м’яко, вона одразу била сильно. Коли я намагалася сама більше ризикувати, то помилялася.

Другий сет я вже більш-менш непогано відіграла, десь іспанка була нестабільною. Третю партію ніби почала нормально, але два її прийоми під задню лінію – я вже й на коліно опустилася, все одно м’яч вилітає в аут. В мене вже в голові було одне: влучити в корт, адже у третьому сеті вона уже не так була впевнена у своїх ударах.

– Здалося, що ви не могли впоратися з її обертанням м’яча.

– Я думаю, що справа не в обертанні, вона давала хорошу глибину і щільність ударам. М’яч взагалі не сидів у мене на ракетці.

– А що сталося на вашому подвійному брейк-пойнті за 2:4 у третьому сеті?

– 15:40 було на подачі Бузас Манейро. Першу подача вона класно подала в тіло, в мене м’яч зривається в сітку. Потім – ейс, вона зрівняла рахунок, і ще дві перші подачі, які я не змогла прийняти. Хоча намагалася просто повернути м’яч у центр корту.

– У другому сеті за рахунку 3:0 гру призупинили на дві години через дощ. На вас це не вплинуло?

– Я поїла, перевдягнулася, сходила до фізіо, розім’ялася, бо трохи спина почала боліти. Нічого особливого.

– Знаєте, що після перемоги в другому колі над росіянкою Захаровою тамтешні пропагандистські ЗМІ назвали вас «головною русофобкою України»?

– Звичайно, бачила. Ну як мені на це реагувати? Мені пофіг. Хай пишуть, що хочуть.

– Які плани на наступні турніри?

– Я мала грати в Гамбурзі, а потім у Празі. Але поки не знаю. Я з Лондона вилетіти не можу. На сьогодні білетів немає, на завтра теж немає, на післязавтра поки незрозуміло. Будемо вирішувати.

Мені потрібно трохи відновити спину і трохи коліно, бо є пошкодження.

– Загалом чи задоволені результатом турніру? Все-таки обіграли другу ракетку світу.

– Я задоволена, що хоча б у двох матчах змогла подолати певні внутрішні моменти і грала нормально. Сьогодні – прикро, бо розумію, що сітка достатньо зручна, з усіма можна грати, плюс у непоганій формі була на траві. Такі матчі, як сьогодні, дуже прикро програвати. Десь вітер, десь вона трохи краще зіграла, десь їй пощастило, десь я помилялася…

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона