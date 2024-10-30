Завацька програла росіянці на турнірі в Болівії

Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла подолати перше коло на ґрунтовому турнірі WTA 125 у Болівії, програвши "нейтральній" спортсменці Дар'ї Лодіковій, яка стартувала у кваліфікації.

Матч тривав 2 години 3 хвилини і завершився з рахунком 7:6(6), 6:1 на користь тенісистки з російським паспортом. Завацька тричі подала навиліт і припустилась 1 подвійної помилки, у суперниці був 1 ейс і 3 подвійних. Українка реалізувала 1 з 5 брейк-пойнтів, оппонентка – 3 з 7.

Bolivia Open – WTA 125

Санта-Крус, Болівія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

Перше коло, 30 жовтня

Дар'я Лодікова – Катаріна Завацька (Україна) 7:6(6), 6:1

Для українки це був перший матч з кінця вересня, тоді вона не змогла дограти чвертьфінальний поєдинок на турнірі ITF у Болгарії.

Завацька продовжить виступи на змаганнях в Санта-Крусі у парному розряді. Вона заявлена разом із француженкою Селеною Янічевич. У першому колі вони зіграють з парою Карсон Брейстайн/Ноелія Себальос (Канада/Болівія).

Раніше повідомлялось, що Катаріна Завацька викликана до складу збірної на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Австрії, який відбудеться 16-17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).