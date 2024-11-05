Надія Колб вперше з серпня виграла матч одиночного розряду
Українська тенісистка Надія Колб (769) здобула перемогу на старті турнірі ITF W35 у Соларино, Італія. В матчі першого кола одиночного розряду українка переграла японку Мічіку Озекі (685).
Зустріч тривала 1 годину 38 хвилин і завершилась з рахунком 6:1, 1:6, 6:1.
ITF W35
Соларино, Італія, хард
Призовий фонд – $25000
Перше коло, 5 листопада
Надія Колб (Україна) – Мічіка Озекі (Японія) 6:1, 1:6, 6:1
У другому раунді Колб змагатиметься проти "нейтральної" Ксенії Ласкутової (340) або італійки Камілли Дженнаро (674). Також вона разом із сестрою Мариною виступить у парному розряді, в першому раунді їхніми суперницями будуть італійки.
Цікаво, що Надія перервала серію із чотирьох поразок в одиночному розряді, минулого разу їй вдалося виграти ще на змаганнях у румунському Брашові в кінці серпня. Загалом у 2024-му Колб виграла 6 із 17 матчів в одиночному розряді.