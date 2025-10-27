Українська правда
Стародубцева програла китаянці в першому раунді турніру в Цзюцзяні

Олег Дідух — 27 жовтня 2025, 15:06
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (155) припинила боротьбу на хардовому турнірі WTA 250 у китайському Цзюцзяні вже у першому раунді. У своєму стартовому матчі на турнірі українка програла господарці змагань, 304-й ракетці світу Чжен Ушуан, яка отримала wild card від організаторів.

Стародубцева не зуміла виграти жодного сету, доля другої партії вирішувалася на тай-брейку. Матч тривав 2 години та 5 хвилин.

Jiangxi International Women's Tennis Open – WTA 250
Цзюцзянь, Китай, Хард
1-й раунд

Чжен Ушуан (Китай) – Юлія Стародубцева (Україна) – 6:3, 7:6 (5)

Це була перша очна зустріч тенісисток. У другому раунді Чжен Ушуан зіграє з п’ятою сіяною Юлією Путінцевою, яка представляє Казахстан.

