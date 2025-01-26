Сестра гравця збірної України виграла престижний юніорський турнір

Українська тенісистка Софія Бєлінська стала чемпіонкою парних змагань Tennis Europe U14 супер-категорії, що відбувалися в Тарбі (Франція).

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

У фіналі турніру Les Petits As українка та її напарниця Дарина Матвєєва з Латвії, посіяні під першим номером, перемогли восьму сіяну пару Катерина Доценко (-)/Лілі Марі Грейнерт (Німеччина) – 6:3, 6:4.

Для 13-річної Софії Белінської це вже другий парний титул Tennis Europe U14 цього року. В одиночному розряді на цьому турнірі Софія дійшла до чвертьфіналу.

Зазначимо, що Софія Бєлінська – молодша сестра В'ячеслава Бєлінського (№539 АТР), який наступного тижня братиме участь у складі збірної України у матчі Плей-оф Першої світової групи Кубку Девіса проти Тунісу.

Les Petits As – це престижний міжнародний юнацький тенісний турнір, що проводиться у французькому місті Тарб. Вважається неофіційним чемпіонатом світу серед гравців до 14 років. Турнір було засновано 1983 року, і він швидко став одним із найбільш значущих змагань для юних тенісистів.

На кортах Les Petits As ставали чемпіонами майбутні переможці турнірів Grand Slam: Майкл Чанг (1986), Мартіна Хінгіс (1991, 1992), Хуан Карлос Ферреро (1994), Кім Клійстерс (1997), Рафаель Надаль (2000), Олена Остапенко (2011) і Б'янка Андреєску (2014).

У 2016 році титул в одиночному розряді виграла українка Марта Костюк, а у 2020 – українець Олександр Пономар.