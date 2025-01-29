Подрез вибула з турніру у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез (580) не змогла вийти до другого кола основної сітки хардового турніру ITF W75 у Франції.

У поєдинку першого раунду основи українка, яка подолала кваліфікацію, програла чешці Габріелі Кнутсон (235).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:7(4), 3:6. Подрез двічі подала навиліт і припустилася трьох подвійних помилок, у суперниці було 12 ейсів і дві подвійні. Вероніка програла три гейми на своїй подачі і зробила два брейки.

ITF W75 – Engie Open Andrezieux-BouthéonАндрезьє-Бутеон, Франція, хард (зал)Призовий фонд – $60000Перше коло29 січня

Вероніка Подрез (Україна, Q) – Габріела Кнутсон (Чехія) 6:7(4), 3:6

Зазначимо, що в кваліфікації українка обіграла представницю Великої Британії Фрею Крісті (637) з рахунком 7:5, 6:1, а також німкеню Джину Марі Діттманн (794) – 6:2, 6:2.