Олійникова поступилась іспанці на змаганнях у Португалії

Українська тенісистка Олександра Олійникова (286) не змогла пробитися до другого кола основної сітки хардового турніру ITF W50 у Португалії.

У поєдинку першого раунду основи українка поступилась іспанці Селії Сервіно Руїс (651), яка отримала вайлд-кард від організаторів.

Матч тривав 2 години 42 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 7:6(6) на користь представниці Іспанії. Олійникова припустилась 2 подвійних помилок проти трьох у суперниці і реалізувала 7 із 11 брейк-пойнтів. Сервіно Руїс також 7 разів брала подачу українки, але для цього їй знадобилось 17 брейк-пойнтів.

ITF W50

Порту, Португалія, хард (зал)

Призовий фонд – $40,000

Перше коло

29 січня

Селія Сервіно Руїс (Іспанія, WC) – Олександра Олійникова (Україна) 2:6, 6:3, 7:6(6)

Наступною суперницею іспанки буде американка Рашіда МакАду (562).