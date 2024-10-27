Соболєва не змогла дограти матч на турнірі в Меріді

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (216) не змогла дограти перший матч у кваліфікації турніру в Мексиці.

На старті відбору вона поступилась Єві Веддер (364) з Нідерландів. Матч тривав 2 години 18 хвилин, українка знялась у третьому сеті за рахунком 6:3, 3:6, 2:2 після падіння. За цей час обидві тенісистки по 3 рази подали навиліт. Анастасія припустилась 2 подвійних помилок, у суперниці була одна. Соболєва реалізувала 3 з 14 брейк-пойнтів, Веддер – 3 з 10.

Mérida Open Akron – WTA 250

Меріда, Мексика, хард

Призовий фонд – $267,082

Перше коло кваліфікації, 27 жовтня

Єва Веддер (Нідерланди) – Анастасія Соболєва (Україна) – 3:6, 6:3, 2:2 (відмова)

В основі цього турніру виступить Леся Цуренко.

Раніше повідомлялось, що Анастасія Соболєва викликана до складу збірної на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Австрії, який відбудеться 16-17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).

Раніше Соболєва поступилась Марині Стакушич в першому колі турніру WTA 125 у Тампіко (Мексика). Представниця Канади виграла той турнір.