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Цуренко отримала першу суперницю на турнірі в Мексиці

Володимир Клепач — 27 жовтня, 08:16
Цуренко отримала першу суперницю на турнірі в Мексиці
Леся Цуренко
Getty Images

Українська тенісистка Леся Цуренко (120) зіграє в основній сітці хардового турніру WTA 250 у Меріді, Мексика.

Про це свідчать дані офіційного сайту WTA.

У першому колі українка змагатиметься проти п'ятої сіяної "нейтралки" Анни Блінкової (85). Тенісистки раніше грали один раз, у 2022 році Цуренко поступилася цій суперниці у матчі кваліфікації на турнірі в Клуж-Напоці (Румунія).

Mérida Open Akron – WTA 250
Меріда, Мексика, хард
Призовий фонд – $267,082

Цікаво, що Анна Блінкова вчора зіграла у фіналі турніру WTA 125 у Тампіко (Мексика), в якому за три години поступилася Марині Стакушич з Канади.

Цуренко не грала 2,5 тижні після виступу на турнірі в Ухані, де не змогла дограти матч другого кола проти польської тенісистки Магди Лінетт.

У кваліфікації турніру в Мериді грала Анастасія Соболєва, але вона не змогла дограти свій матч.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

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