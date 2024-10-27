Цуренко отримала першу суперницю на турнірі в Мексиці

Українська тенісистка Леся Цуренко (120) зіграє в основній сітці хардового турніру WTA 250 у Меріді, Мексика.

Про це свідчать дані офіційного сайту WTA.

У першому колі українка змагатиметься проти п'ятої сіяної "нейтралки" Анни Блінкової (85). Тенісистки раніше грали один раз, у 2022 році Цуренко поступилася цій суперниці у матчі кваліфікації на турнірі в Клуж-Напоці (Румунія).

Mérida Open Akron – WTA 250

Меріда, Мексика, хард

Призовий фонд – $267,082

Цікаво, що Анна Блінкова вчора зіграла у фіналі турніру WTA 125 у Тампіко (Мексика), в якому за три години поступилася Марині Стакушич з Канади.

Цуренко не грала 2,5 тижні після виступу на турнірі в Ухані, де не змогла дограти матч другого кола проти польської тенісистки Магди Лінетт.

У кваліфікації турніру в Мериді грала Анастасія Соболєва, але вона не змогла дограти свій матч.