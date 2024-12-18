Цуренко може пропустити Australian Open-2025 – ЗМІ

Українська тенісистка Леся Цуренко (№115 WTA) відсутня у заявці на кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє телеграм-канал Ukrainian Tennis.

Цуренко незмінно брала участь в усіх Australian Open з 2011 року. В основній сітці змагань вона здобула вісім перемог у 21 матчі, а якщо рахувати ще кваліфікацію, то статистика ще більш вражаюча – 36 матчів та 22 перемоги.

Нагадаємо, минулого року Цуренко повторила своє найкраще досягнення на чемпіонаті – дійшла до третього кола. Даний результат підкорився їй також у 2013 році.

Раніше з’явилась інформація, що п’ять українок гарантували собі участь на турнірі Australian Open-2025.