Снігур без шансів поступилася Остапенко та вилетіла з Вімблдону
Українська тенісистка Дар’я Снігур (130) поступилася латвійці Олені Остапенко у другому колі Вімблдону.
Матч тривав 50 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 0:6.
Остапенко 8 разів подала навиліт, тоді як українка не змогла зробити жодного ейсу. Також разюча різниця за віннерсами — в цьому компоненті в суперниці перевага 28:4.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Друге коло, 4 липня
Олена Остапенко (Латвія) — Дар’я Снігур (Німеччина) 6:3, 6:0
Нагадаємо, до третього кола Вімблдону пройшли три українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.