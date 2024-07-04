Снігур без шансів поступилася Остапенко та вилетіла з Вімблдону

Українська тенісистка Дар’я Снігур (130) поступилася латвійці Олені Остапенко у другому колі Вімблдону.

Матч тривав 50 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 0:6.

Остапенко 8 разів подала навиліт, тоді як українка не змогла зробити жодного ейсу. Також разюча різниця за віннерсами — в цьому компоненті в суперниці перевага 28:4.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Друге коло, 4 липня

Олена Остапенко (Латвія) — Дар’я Снігур (Німеччина) 6:3, 6:0





Нагадаємо, до третього кола Вімблдону пройшли три українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.