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Снігур без шансів поступилася Остапенко та вилетіла з Вімблдону

Игорь Чернявский — 4 липня, 19:57
Снігур без шансів поступилася Остапенко та вилетіла з Вімблдону

Українська тенісистка Дар’я Снігур (130) поступилася латвійці Олені Остапенко у другому колі Вімблдону.

Матч тривав 50 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 0:6.

Остапенко 8 разів подала навиліт, тоді як українка не змогла зробити жодного ейсу. Також разюча різниця за віннерсами — в цьому компоненті в суперниці перевага 28:4.

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Трава
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Друге коло, 4 липня

Олена Остапенко (Латвія) — Дар’я Снігур (Німеччина) 6:3, 6:0

Нагадаємо, до третього кола Вімблдону пройшли три українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Дарина Снігур

Дарина Снігур

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