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Цуренко без шансів програла Краус на Кубку Біллі Джин Кінг

Микола Дендак — 17 листопада 2024, 21:14
Цуренко без шансів програла Краус на Кубку Біллі Джин Кінг
Леся Цуренко
BTU

Сьогодні, 17 листопада, тривають матчі між збірними України та Австрії в межах Кубку Біллі Джин Кінг.

У першому протистоянні Леся Цуренко (118) без шансів програла Сіні Краус (222). Матч, який тривав 1 годину 4 хвилини завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Леся жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 2 з 6 брейк-пойнтів.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг
Плейоф, 17 листопада

Леся ЦуренкоСіня Краус 6:1, 6:1

Зазначимо, що сьогодні, 17 листопада, відбудеться ще дві гри у межах протистояння. Катаріна Завацька (229) зіграє проти Таміри Пашек. А в парному розряді Надія Кіченок/Анастасія Соболєва поміряються силами з дуетом Таміра Пашек/Сіня Краус.

Напередодні Цуренко переграла Пашек, а Завацька поступилася Краус.

Україна бореться за вихід у кваліфікаційний раунд турніру. Востаннє українки грали там у квітні цього року, але вони програли збірній Румунії за право зіграти у фінальному турнірі.

Кубок Біллі Джин Кінг Леся Цуренко

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