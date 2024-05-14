Соболєва пробилася до другого кола турніру в Пармі
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (260) вийшла до другого кола турніру WTA 125 у Пармі, Італія.
У поєдинку першого кола 20-річна дніпрянка здолала Марину Стакушич з Канади (201). Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.
Українка жодного разу не подала на виліт, але при цьому взагалі не припускалася подвійних помилок, тоді як у суперниці їх аж 6 при трьох ейсах.
Parma Ladies Open – WTA 125
Парма, Італія
Ґрунт
Призовий фонд – $115,000
Перше коло, 14 травня
Анастасія Соболєва (Україна) – Марина Стакушич (Канада) 6:3, 4:6, 6:3
У наступному колі Соболєва зіграє проти Зейнеп Сонмез із Туреччини (163), яка стартувала з упевненої перемоги над 48 ракеткою світу Лючією Бронцетті.
Нагадаємо, у вирішальному матчі за вихід у основну сітку турніру Анастасія без проблем пройшла італійку Елену Боккі.
В ці дні в Італії проходить ще один турнір - WTA 1000 у Римі. Напередодні Еліна Світоліна була надзвичайно близькою до виходу у чвертьфінал, але не реалізувала три матч-боли і вилетіла від Аріни Соболенко.