Сестри Кіченок отримали суперниць на турнірі в Дубаї

Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок зіграють у парному розряді турніру WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Надія у дуеті з Лейлою Фернандес з Канади у першому колі зіграє проти тандему Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія).

Людмила і американка Софія Кенін, посіяні під сьомим номером, будуть змагатися проти француженки Крістіни Младенович і Чжан Шуай з Китаю.

Матчі першого кола за участі українок

Надія Кіченок (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) – Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія)

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) [7] – Крістіна Младенович (Франція)/Чжан Шуай (Китай)

Турнір Dubai Tennis Championships, що проводиться на відкритих хардових кортах, раніше чергував категорії WTA 500 і WTA 1000, але з 2023 року він залишається турніром WTA 1000. Призовий фонд турніру – $3,654,963.