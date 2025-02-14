Сестри Кіченок отримали суперниць на турнірі в Дубаї
Людмила Кіченок
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Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок зіграють у парному розряді турніру WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Надія у дуеті з Лейлою Фернандес з Канади у першому колі зіграє проти тандему Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія).
Людмила і американка Софія Кенін, посіяні під сьомим номером, будуть змагатися проти француженки Крістіни Младенович і Чжан Шуай з Китаю.
Матчі першого кола за участі українок
- Надія Кіченок (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) – Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія)
- Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) [7] – Крістіна Младенович (Франція)/Чжан Шуай (Китай)
Турнір Dubai Tennis Championships, що проводиться на відкритих хардових кортах, раніше чергував категорії WTA 500 і WTA 1000, але з 2023 року він залишається турніром WTA 1000. Призовий фонд турніру – $3,654,963.