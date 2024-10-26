Колб не змогла вийти до основної сітки турніру WTA у Гонконзі

Українська тенісистка Надія Колб (640) зазнала поразки в першому колі кваліфікації на турнірі WTA 250 у Гонконзі.

У стартовій зустрічі українка поступилася п'ятій сіяній Лу Цзяцзін (253) з Китаю.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і закінчився із рахунком 6:3, 6:3 на користь китаянки. Тенісистки не записали до свого активу ейсів, українка тричі припустилась подвійної помилки, у суперниці було 2. Колб реалізувала 1 з 2 брейк-пойнтів, Лу – 4 з 7.

Prudential Hong Kong Tennis Open – WTA 250

Гонконг, Китай, хард

Призовий фонд – $267,082

Перше коло кваліфікації. 26 жовтня

Лу Цзяцзін (Китай, 5) – Надія Колб (Україна) – 6:3, 6:3

Колб втретє зіграла у кваліфікації турніру WTA в одиночному розряді і не змогла здобути дебютну перемогу. Надія і Марина Колб можуть зіграти в основній сітці цих змагань у парному розряді, раніше вони ще не грали на турнірах такої категорії.